بيت الزكاة يتكفل بمصاريف بائعة الأحذية خلال دراستها بـ"طب الإسكندرية"

قالت الطالبة آية محمود، الحاصلة على مجموع 99.5% في الثانوية العامة، الشهيرة إعلاميًا بـ "بائعة الأحذية"، إنها كانت تذاكر 6 ساعات يوميًا وكانت تتوقع الحصول على هذا المجموع، فكانت تحرص على ألا تضيع منها أي درجة في أي مادة من المواد، موضحة أنها تعمل مع والدتها في محل الأحذية البلاستيكية، وكانت توازن بين العمل مع والدتها، ومشغوليات المنزل بجانب المذاكرة.

وأضافت "محمود"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، : "كنت بروح الدروس وبعمل الأكل مع مامتي وبساعدها في بيع الأحذية، والدتي تبيع أحذية منذ أكثر من 15 عاما، مصر بها أمثال جيدة مثلها يجب الاحتذاء بها، مصر بها أبناء وأجيال جيدة".

وتابعت: "من بعد العصر للعشاء مخصص للعمل على فرشة الأحذية.. وبرجع أساعد والدتي في عمل المنزل وبعرف أطبخ، مامتي علمتني الطبخ من صغري"، موضحة أن هناك فرحة كبيرة وسط عائلتها بعد المنحة الكاملة لمساندتها في السنوات الدراسية المٌقدمة من قبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وصندوق الزكاة والصدقات المصري.

وأكد اللواء محمد عمرو لطفي، أمين عام بيت الزكاة والصدقات، في مداخلة للبرنامج، أن بيت الزكاة والصدقات المصري يخضع لإشراف الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، موضحًا أن الإمام الطيب حريص على مساندة المتفوقين وإشعارهم بالأمان ومساعدتهم.

وأشار أمين عام بيت الزكاة والصدقات إلى أن بيت الزكاة متكفل بتعليم الطالبة آية للانتهاء من دراستها في كلية طب، مؤكدًا أنه تواصل مع شقيقها أمس من أجل إنهاء الأوراق الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

وحصلت آية طالبة الثانوية العامة على 99.5% في ظل عملها بائعة أحذية، والتحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية.