بروتوكول تعاون للاستعانة بطلبة جامعة القاهرة في محو الأمية بالجيزة

شهدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة والهيئة العامة لتعليم الكبار، للاستعانة بالطلبة من بعض كليات الجامعة في خطة محو الأمية بالمحافظة بواقع شخصين لكل طالب.

وقع البروتوكول الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور محمد سامي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شهد التوقيع الدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية، وعصام رمضان مدير عام فرع الهيئة بالجيزة.