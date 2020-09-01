محلل سياسى لبناني: "كنا بحاجة لتدخل دولي لنرى ابتسامة فيروز"

نشر المحلل السياسى اللبنانى جو معركون، صورة للنجمة اللبنانية فيروز على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، معلقًا على الصورة بقوله: "كنا بحاجة لتدخل دولي لنرى هذه الابتسامة".

والتقى ماكرون مساء أمس فيروز في منزلها بالرابية واستمر اللقاء ساعة وربع الساعة، منحها خلاله وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وأهدته هي بدورها لوحة فنية.

ووصف الرئيس الفرنسي المطربة فيروز بأنها "جميلة وقوية للغاية"، ولدى مغادرته، سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز، أجاب بأنها "لبيروت" التي ترددت صداها مؤخرًا في المحطات المحلية والعالمية، وترافقت مع صور لانفجار مرفأ بيروت الدامي وتبعاته.

وفيروز، 85 عاماً، أيقونة الغناء اللبناني، وإحدى أشهر الفنانات في العالم العربي، ويجسد صوتها لبنان من أوج ازدهاره، مرورًا بصراعاته، وحتى أحدث صدمة تعرض لها.

ووصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى بيروت أمس في زيارة هي الثانية خلال شهر، ودعا إلى الإسراع في تشكيل حكومة بمهمة محددة.

وأضاف ماكرون على "تويتر": "أعود إلى بيروت لاستعراض المستجدات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار".

وزار الرئيس الفرنسي، لبنان في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، أوائل أغسطس الماضي.