إسلام يجري تحاليل طبية مجانية للمحتاجين: أبناء بلدي وحقهم عليا

رجل فقير يسير بخطوات هادئة ومترددة، نحو باب إحدى عيادات التحاليل الكبرى، من أجل البحث عن سبب داء نجله الصغير، لكنه يخشى ثمن ذلك التحليل، ويدعوا الله أن يكن الثمن منخفض ليتمكن من علاج نجله دون مساعدة من احد، قبل أن يكتشف أن عمل التحاليل بالمجان، ذلك القرار الذي اتخذه الطبيب المالك لمعمل التحليل، من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين، الذين لا يجدون ثمن العلاج.

يؤمن أن الطب مهنة سامية، لا يجوز أن تكون أداة لابتزاز المرضى، السمو المرتبط بصفة "الحكيم" كان وراء تخصيص أخصائي التحاليل الشاب إسلام محمد أبو اليزيد جزء من ساعات عمل مركزه الطبي لمساعدة المحتاجين، وتخفيف آلامهم المادية والنفسية.

إسلام، 28 عاما، من أبناء محافظة البحيرة، أطلق مبادرة خيرية بتخصيص 4 أيام أسبوعيا لإجراء تحاليل فيروس سي، والسكر مجانا لغير القادرين.

"ده حقهم عليا"، بهذه الكلمات بدأ إسلام حديثه لـ"الوطن"، مذكرا بما سماه واجب الطب المقدس تجاه غير القادرين، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها مبادرة التحاليل المجانية، حيث اعتاد القيام بها منذ عدة سنوات فور افتتاحه لمركز التحاليل الخاص به.

لا تتوقف مساعدة ابن البحيرة لأهله، فما تكشفه التحاليل يساعد في علاجه إما مجانا أو بمقابل زهيد، حسب وضع كل حالة، اختيار إسلام تحليلي فيروس سي والسكر، لأنهما من أكثر الأمراض انتشارا في مصر، ولتكلفتهما المرتفعة، "بس لو جالي حد عايز تحليل تاني ومش معاه تمنه، بعمله له مجانا".