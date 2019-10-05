داهمت حملة إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، اليوم السبت، بناء على تعليمات الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل الوزارة، والدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاجي، أحد معامل التحاليل الخاصة بمدينة بني سويف، عقب ورود شكاوى من المواطنين بتحصيل المعمل مبالغ مالية دون وجه حق لعمل التحاليل الخاصة بفيرس سي pcr.

ووجه وكيل وزارة الصحة بسرعة التأكد من الشكوى، وعلى الفور انتقلت لجنة من العلاج الحر بمديرية الصحة، ترافقهم مباحث التموين بقيادة العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، حيث تبين أن المعمل الخاص يديره "ن. ش. ص"، مقيمة بقرية السعادنة التابعة لمركز بني سويف، و"م. ج. ع"، مقيمة بقرية باها التابعة لمركز بني سويف.

تبين أنه سبق وجرى تشميع المعمل بالشمع الأحمر لمخالفات، إلا أن الحملة فوجئت بفض القائمين على المعمل الشمع، وعدم وجود آثار للشمع الأحمر.

وباستجواب المواطنين أصحاب الشكاوى ضد المعمل أفادوا بأن "ن. ش. ص" اتصلت بهم للذهاب إلى المعمل لعمل تحليل pcr، وأخذ مبالغ مالية منهم على ذلك، ويتم أخذ العينات داخل عيادة في الدور الأسفل للمعمل وتوجهت الحملة إلى العيادة من قبل إدارة العلاج الحر وهى الجهة المنوطة بالمراقبة على المنشآت الطبية الخاصة وتبين من التفتيش عدم وجود أجهزة لسحب العينات والتحاليل الطبية، وتم رصد بعد المخالفات وجار استصدار قرار غلق للعيادة.

كما جرى غلق المعمل بالشمع الأحمر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.