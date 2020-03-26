إغلاق 66 معمل تحاليل طبية تعمل بدون ترخيص في بني سويف

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، عن غلق 66 معمل تحاليل خاص، لعدم حصولها على التراخص اللازمة، وإيقاف العمل بمستشفى خاص بمركز الواسطى لعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى ولحين تلافي السلبيات داخل المستشفى بالإضافة إلى غلق قسم الأطفال المبتسرين داخل نفس المستشفى.

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريحات، اليوم: "وجهنا عدة حملات من إدارة العلاج الحر بالمديرية بالتعاون مع باقي الإدارات على المراكز الطبية الخاصة بزمام المحافظة، والتي رصدت عدم حصول 66 معمل تحاليل على التراخيص اللازمة، وتم غلقها فورا، بالإضافة إلى رصد سلبيات داخل مستشفى خاص بينها عدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى وتم استصدار قرار بالإيقاف لحين تلافي السلبيات مع غلق لقسم المبتسرين".

وفي سياق أخر، أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه في إطار خطة وزاره الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، نسقت المديرية مع المستشفيات الخاصة بالمحافظة لاستقبال الحالات الحرجة والطوارئ خلال فترة الأزمة، بالإضافة إلى تكليف الدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر بتشكيل فريق من الإدارة للمرور على العيادات الخاصة والمعامل ومراكز الأشعة من أجل توعية الأطباء والأطقم الطبية بالأعراض الخاصه بفيروس كورونا وتوزيع البوسترات والمنشورات الخاصة بالتوعية والتأكد على إغلاق العيادات في مواعيد حظر التجوال، والمرور على كافة المستشفيات الخاصة بجميع مراكز المحافظة أسبوعيا للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس.