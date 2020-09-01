"بنى سويف معاك".. المحافظ يكشف تفاصيل التطبيق وأهميته

كشف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تفاصيل تطبيق "بني سويف معاك"، فذكر أن هذا التطبيق هو تتويج لبرنامج الإصلاح الإداري، ويعتمد على تلقي الشكاوي، والطلبات من المواطنين، موضحًا أن الشباب بالمحافظة هم من قاموا بعمل التطبيق من خلال المجلس الإستشاري التي تم تشكيله من خلال هذا العام.

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "TeN"، أن التطبيق لا يهدف فقط إلى استقبال الشكاوى، ولكن يستطيع المواطن أيضًا الحصول على معلومات عن المحافظة والأماكن السياحية فيها من خلاله، مؤكدًا أنه تم اطلاقه بشكل تجريبي، وتم تحديث هذا التطبيق ويمكن لأي جهاز أن يحمله مجانا.

وتابع: "قمت بتعيين ثلاثة أشخاص مشرفين بشكل تطوعي لمتابعة هذه الشكاوى التي يتلقاها التطبيق من المواطنين".