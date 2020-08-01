محافظ بنى سويف يوجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وازالة التعديات خاصة في المهد، ومواجهة صور الإشغالات التي تعطل حركة السير والمرور، مع ضرورة تكثيف جهود المتابعة لتفقد مستوى الخدمات وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مجابهة تداعيات فيروس كورونا، ومواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسواق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيةوان يكون على رأس الجولة رئيس الوحدة المحلية.