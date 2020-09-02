السكة الحديد: انتهاء الأعمال التصميمية لمحطة قطار بشتيل وبدء الإنشاء

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن جميع الرسومات التصميمية والتخطيطية لمحطة قطارات "بشتيل" انتهت، وبدأ بالفعل إنشاء الجزء الأساسي للمحطة، وهي منطقة الورش والمجمع الخاص بالجزء الخدمي، وجراج لركن السيارات.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أنه بعد التطوير الذي طرأ على الهيئة لزيادة القطارات، سيتم العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لقطارات الوجه القبلي خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطار المكهرب، مخطط له الخروج للنور وظهور محطاته المختلفة عام 2021، مع البدء في تشغيل محطاته عام 2022.

وأكد أنه بخصوص قطار المونوريل، فقد تم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات بالشركات المنفذة، وسيتم البدء بتنفيذه عبر اتحاد الشركات الوطنية، قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن التوريدات والمشروعات الخاصة بتطوير الهيئة، لم تتأثر بجائحة كورونا، فقد تم استيراد 70 جرار، ويتبقى 30 جرار، سيصلوا السبت المقبل، وبوصولهم يتم الانتهاء من العقد المبرم مع شركة جينرال إليكتريك الأمريكية، كما تم استقبال الدفعة الثانية من عربات الشركة المجرية، حتى وصل عدد العربات حاليا المستوردة منها لـ68 عربة.