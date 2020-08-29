إجراءات صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بقطارات السكة الحديد

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تقوم بتنفيذ إجراءات احترازية صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بالقطارات والمحطات، وذلك بعد زيادة الإصابات خلال اليومين الماضيين.

ولفت "رسلان" إلى أن جميع القطارات تخضع لعمليات تعقيم قبل وبعد انتهاء الرحلة، إضافة إلى تطهير المحطات كل ساعتين على مدار ساعات التشغيل اليومية، فضلًا عن تعقيم مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر.

وشدد رئيس الهيئة، خلال حديثه لـ"الوطن"، على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية وعدم الاستهتار بالوضع الراهن، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأي مواطن باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، لمنع انتشار الفيروس بين الركاب.

وذكر أن العاملين من المتعاملين مع الجمهور يرتدون الكمامات والقفازات الطبية، لمنع انتشار الفيروس، كما أن أعمال نظافة المحطات والأرصفة تتم بشكل دوري، ولا يوجد أى تقاعس من العمال، منوهًا أن جميع ورش صيانة القطارات يتم تعقيمها وتطويرها بشكل دوري للحفاظ على أرواح العاملين من فنيين ومهندسين وعمال.

يذكر أن هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه، وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر، بجانب وجود كحة، أو أي مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد، أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها، أو أي مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبه بها، والتى تم تأكيد إصابتها معمليًا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أي حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم (105).