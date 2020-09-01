تخصيص طابقين بمستشفيات جامعة طنطا لخدمة أعضاء هيئة التدريس

قرر الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، تخصيص طابقيْن كامليْن بالمستشفيات الجامعية، لتقديم الخدمة الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، حيث تم تخصيص الدور الثامن بالمستشفى التعليمي (الفرنساوي) الذي يتكون من 10 أجنحة مميزة، بالإضافة إلى تخصيص الدور التاسع بمستشفى الجراحات الجديد.

وقال "سبع" إن الجامعة بدأت تجهيز الطابقين لتقديم الخدمة لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، تزامنًا مع تطوير الغرف الخمس التي جرى تخصيصها من قبل لخدمة أعضاء هيئة التدريس بالدور الرابع بالمستشفى التعليمي، على أن يتم الانتهاء من عملية التطوير نهاية الشهر الجاري.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن القرار بمثابة إنجاز جديد لرئيس الجامعة ضمن الطفرة الإنشائية التي شهدتها المستشفيات الجامعية خلال فترة رئاسته الجامعة، حرصًا منه على تحسين الخدمة الطبية المقدمة لأبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس.