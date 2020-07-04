بـ10900 بحث دولي.. نائب رئيس جامعة طنطا: حققنا قفزات في البحث العلمي

أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع، تحقق معدل نشر دولي مرتفع للأبحاث العلمية، حيث وصل عدد الأبحاث التي تم نشرها عالميا حتى الآن، ما يقرب من 10900 بحث علمي في كل التخصصات.

وأشار إلى أن الجامعة تهدف إلى أن تكون في صدارة الجامعات المصرية والعربية، وأن تحقق قفزات في التصيف العالمي، جاء ذلك خلال مشاركته بورشة العمل التي نظمتها وحدة تطوير البحث العلمي بجامعة طنطا اليوم، بعنوان: "معامل التأثير للمجلات العلمية".

وأعلن الدكتور مصطفى الشيح مدير مركز تطوير الأداء الجامعي بجامعة طنطا، توصيات الورشة من بينها بضرورة التوسع في النشر الدولي للأبحاث في الدوريات المصنفة في قواعد بيانات "سكوبس" و"كلاريفيت"، ورفع نسبة الاستشهادات، لما يعود بالنفع على الباحثين وأعضاء هيئة الدريس في ترقياتهم العلمية.

ولفت إلى أنه يساهم في رفع التصنيف العالمي للجامعة، فضلا عن تشجيع الشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا في نشر مخرجات رسائل الماجستير والدكتوراه في المجلات الدولية، وكذلك زيادة دعم مكافآت النشر الدولي للباحثين في الجامعة، وتشجيع المشروعات البحثية البينية بين الأقسام داخل الكليات وبين الكليات داخل الجامعة، مع ضرورة عقد المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس لتعريفهم بالقواعد الجديدة لتقديم الإنتاج العلمي إلى لجان الترقيات في كافة التخصصات العلمية.

وأوضح الدكتور علي سليمان، مدير وحدة تطوير البحث العلمي بالجامعة والأستاذ بكلية العلوم بجامعة طنطا، أن الورشة تضمنت ثلاثة محاور رئيسية هي: التعريف بمعامل التأثير وأهميته بالنسبة للباحثين، وكيف يمكن التعرف عليه، وكيفية التعرف على المجلات ذات معامل التأثير المرتفع، مؤكدًا على أهمية استخدام بنك المعرفة المصري في معرفة أهم الدوريات والمجلات العلمية الدولية ومعاملات تأثيرها.

جاء ذلك خلال مشاركته في إلقاء المحاضرة عبر الفيديو كونفرانس.