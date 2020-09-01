عقار "GHB" كلمة السر في حوادث الاغتصاب.. نادرا ما يستخدم فى مصر

قال الدكتور محمد مصطفى، خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي، مستشار صندوق علاج ومكافحة الإدمان، إن عقار GHB "جاما هيدروكسي يوتي ريت" نوع من المخدرات يجري تداوله بشكل غير قانوني، معرفا إياه كالتالي:

- كان يستخدم كمنشط في ممارسة الرياضات العنيفة، وبدأ حاليا متعاطو المخدرات في تطوير استخدامه.

- يعمل على الجهاز العصبي ويثير النشوة ويعزز من الشهوة الجنسية ويزيدها بشكل كبير حتى جرى تسميته "عقار الاغتصاب" ، يستخدم في الحفلات والنوادي الليلية.

- سُجلت حالات اغتصاب كثيرة حول العالم، كان GHB المستخدم الرئيسي فيها.

- نادرا ما يستخدم في مصر.

- الضحية تكون في حالة من عدم الاتزان وعدم التحكم في رد فعلها.

- الضحية والشخص المتعاطي لهذا العقار، يكون في حالة هلوسة شديدة، ولاسيما إذا خُلط المخدر مع الكحول، حيث تزيد الدافع الجنسي بشكل جنوني وقد تصل لحالات هلوسة شديدة.

وأوضح أن هناك العديد من الآثار الجانبية لهذا العقار منها "التعرق الشديد، فقدان للوعي، فقدان للذاكرة لحظي"، وفي حالة زيادة الجرعة قد يصل للغيبوبة، مؤكدا أنه يصنع في أمريكا وأوروبا، بشكل غير قانوني.

- المخدر له صفات إدمانية لأنه يؤثر بشكل مباشر في الجهاز العصبي المركزي.

- لم يستقبل صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أي حالات مدمنة لهذا العقار حتى الآن، وهذا يدل على ندرة استخدامه في مصر.

وتعود وقائع قضية فيرمونت إلى أواخر يوليو الماضي، حيث تصدر وسم "جريمة فيرمونت" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتداول مئات من المغردين رواية لفتاة قالت إنه جرى اغتصابها عام 2014 داخل فندق فيرمونت بعد تخديرها بمخدر "GHB" الذي يؤدي لفقدان الوعي، وأنَّهم صوروا أنفسهم خلال الاعتداء عليها، إضافة لحفرهم أحرف أسمائهم على جسدها وتهديدها إذا أبلغت عنهم.

وأعلنت إدارة فندق فيرمونت نايل سيتي، أنَّ الفندق على دراية ويتابع ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب، التي قد تكون وقعت بالفندق في أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات في عام 2014.