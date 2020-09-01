أحمد جنزوري بطل قضية فيرمونت.. تشاجر مع كارول سماحة وصديق هيفاء وهبي

ما زالت "قضية فيرمونت".. هي الحدث الأبرز الذي استحوذ على اهتمام المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وجاء على رأس أسماء أبطال تلك القصة هو متعهد الحفلات "أحمد جنزوري".

"أحمد"، كما يعرفه أهل الفن والوسط الفني والغنائي، هو أهم منظمي حفلات الساحل الشمالي لامتلاكه عدة شركات تنظيم حفلات ومتعاقد مع أكبر الملاهي الليلة التي تستضيف النجوم ويطلق عليه في الساحل "نمبر 1".

علاقات جنزوري مع نجوم الفن متشعبة لكونه أساس أي حفل غنائي ولديه صدقات واسعة من النجوم ومشاكل أيضا.

أبرز أخبار جنزوري التي تداولت في الأخبار خلال السنوات الأخيرة أزمته مع الفنانة كارول سماحة عام 2017، حيث كانت كارول قد تلقت عربونا مبدئيا للتعاقد على حفل بالقاهرة تصل قيمته إلى 15000 جنيه من جنزوري من خلال وكيلة أعمال بمصر للفنانة كارول سماحة تدعى داليا مدكور، وهي وسيطة فنية تعمل دون تصريح في مصر وليس لها حق في التعاقد مع أي فنان أجنبي لعمل حفلات داخل مصر، الأمر الذي جعل نقابة المهن الموسيقية ترفض إعطاء التصاريح الخاصة بالحفل لجامعة مصر بعد أن تقدم الجنزوري بشكوى للنقابة يتهم فيها كارول بعدم رد عربون التعاقد بينهم بسبب وكيلة الأعمال داليا مدكور.

أما عن أقرب أصدقائه في الوسط الفني من المشاهير، فهناك الفنانة هيفاء وهبي التي نظم لها أكثر من حفل غنائي كبير بالساحل أبرزها حفل عام 2015 شارك معه في التنظيم تامر عبدالمنعم.