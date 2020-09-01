وزيرة الهجرة: تمثيل المصريين بالخارج في البرلمان المقبل "خطوة إيجابية"

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه لأول مرة يمثل شريحة المصريين بالخارج داخل البرلمان خلال الدورة القادمة، وهذه خطوة إيجابية جديدة لتثميل المصريين بالخارج، موضحة أن هناك الكثير من المصريين بالخارج يريدون الترشح للبرلمان وعلى دراية بالقضايا التي تهم المصريين، لذلك يسعون للترشح وتمثيلهم للمصريين في الخارج.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تعلن بعد عن شروط أو اجراءات تمثيل المصريين بالخارج لمجلس النواب الجديد.

وتابعت: "سيكون للوزارة دور مع الجهات المعنية لتوافي كامل المعلومات عن المرشحين، بالإضافة إلى توجيه المصريين بالخارج من أجل التعرف على قواعد الترشح".