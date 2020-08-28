وزيرة الهجرة: إعلام خارجي يسعى لتشويه صورة مصر في قضية السد الإثيوبي

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن ملف السد الإثيوبي واحد من أهم التحديات التي تواجهها مصر خلال هذه المرحلة، موضحة أن هناك ادعاءات تُنشر في الإعلام الخارجي هدفها تشويه صورة مصر وتصويرها بأنها ليست صاحبة حق في هذه القضية بل معتدية على تطلعات إثيوبيا في مستقبل أفضل.

وأكدت مكرم، لـ"الوطن"، أنه سبق أن نظمت وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الري، ندوة حوارية للوفد الشبابي المصري من الدارسين بالخارج؛ بهدف استعراض جهود الدولة المصرية في إدارة وتنمية الموارد المائية وجهود الحفاظ على أمنها المائي وحقوقها في مياه النيل، ولتوعية هؤلاء الشباب بأبعاد قضية السد الإثيوبي حتى يتمكنوا من الترويج لحق مصر في مياه النيل، ويعد هذا اللقاء فرصة لمزيد من التوعية بأبعاد قضية السد حتى نتمكن من العمل سويا في الترويج لحق مصر في مياه النيل.

في سياق متصل، أوضحت وزيرة الهجرة أن خلال الفترة الماضية وخاصة أثناء أزمة كورونا، اهتمت الوزارة بعدد من القضايا المهمة منها أزمة العالقين، والجهود التي قامت بها الدولة المصرية خلال أزمة كورونا لإعادة المصريين العالقين في الخارج.

وأكدت مكرم أنه لأول مرة في مصر نسمع لفظ "العالق"، فعندما أغلقت المطارات وجدنا استغاثات ومناشدات كثيرة من مصريين يعملون في الخليج ممن كانوا في إجازات في مصر، أو من المصريين في الخارج الذين كانوا متواجدين للسياحة أو العمل أو الدراسة، وكان توجيه الرئيس السيسي واضحا بأن "المواطن يأتي على رأس أولويات الدولة بغض النظر عن الخسائر"، لذلك تحركنا جميعا وشكلنا لجنة برئاسة رئيس الوزراء لنعمل على هذا الملف، واستطعنا التواصل مع السلطات في الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة، وكانت السلطات في الكويت والسعودية والإمارات متعاونة جدا، ونظرت للموضوع بطريقة إنسانية بحيث لا يتم فصل أي مواطن من عمله، واستطعنا إعادة أكثر من 77 ألف مواطن من الخارج، وتعامل الدولة مع هذا الملف أعطى صورة إيجابية للدولة بشكل عام أمام العالم وأمام أبناء الوطن في الخارج.