وزيرة الهجرة: أعدنا 77 ألف مواطن مصري عالق في الخارج أثناء أزمة كورونا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الشعب المصري يُقدر جهود الدولة التي عملت بالتكاتف مع كافة مؤسساتها وأجهزتها على عودة العالقين المصريين في الخارج أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحة أن الدولة اشتغلت على هذا الملف بتكليف من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن الجميع كان يعمل تحت مقولة الرئيس السيسي الرائعة، "المواطن المصري يأتي على قائمة أولويات الدولة بغض النظر عن الخسائر المادية"، وهناك شرائح عديدة من المصريين الذين عادوا من الخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إلى أن من بين الشرائح هم العمالة المصرية وكذلك الطلاب الذين كانوا في جامعات دولية، وأغلقت المدن الطلابية في البلاد التي يدرسون فيها، وعادوا مبكرًا عن الأجازات الصيفية المعتادة، مؤكدة أن الدولة أعادت أكثر من 77 ألف مواطن مصري من كل أنحاء دول العالم، وخاصة العاملين في دول الخليج.