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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 2-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

يتميز مولود برج القوس بحبه للسفر والتنقل وقضاء وقته مع أصحابه المقربين منه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر المكتمل في مربع برجك ويسلط الضوء على المشاكل والخلافات ويدفعك ذلك للاهتمام بمسائل عالقة وعليك أن تحذر التسرع.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

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