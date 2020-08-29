حظك اليوم السبت 29-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بطبيعته النارية، فهو من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع فينوس في منزلي المال وعليك أن تحترس من الناحية المهنية والاقتصادية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالحذر في ردود أفعالك وفي إدارتك للمواقف ولشئونك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان حميد الشاعري، ويوافق تاريخ ميلاده 29 نوفمبر.