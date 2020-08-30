حظك اليوم الأحد 30-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يعرف بنشاط عقله وجسده، إذ يُحب تعلم المواضيع الجديدة حتى إن كانت بعيدة عن اهتماماته.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تعيش اليوم حياة مليئة بالأحداث وتحافظ جيدا على صلاتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات وفي الأفق لقاءات عاطفية وعائلية ناجحة وتكسب الإعجاب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.