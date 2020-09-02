زكي فطين عن خلاف والده ويوسف شاهين: الاتنين كانوا صح

كشف الفنان زكي فطين عبدالوهاب عبر حسابه على "فيسبوك"، نقطة الخلاف الدائمة بين والده فطين عبدالوهاب والمخرج يوسف شاهين.

وكتب فطين "تعالوا نتكلم عن النقاش والخلاف الأبدي.. هل السينما فن قائم بحد ذاته.. فن للفن.. أم هو فن للجماهير.. ده الخلاف اللي كان بين أبويا فطين عبدالوهاب ويوسف شاهين رغم أنهم كانوا أصدقاء".

وأضاف: "أعتقد أن الاتنين صح .. فيلم (ابن حميدو) كسر الدنيا في دور العرض.. وفي نفس الوقت كان هناك فيلم (باب الحديد) ليوسف شاهين في السينما المجاورة.. ولم يحقق النجاح المنتظر.. لكنه نجح على المستوى الفنى والمهرجانات.. والفيلم التجارى حاجة والفيلم الفنى حاجة تانية.. والاتنين من وجهة نظرى صح.. الاتنين فن بس بدرجات مختلفة.. ونادرا ما تتحقق المعادلة الصعبة.. عمل فيلم ناجح على المستوى الفنى والجماهيرى فى نفس الوقت.. كما حدث فى فيلم (الكيت كات) لداوود عبدالسيد".