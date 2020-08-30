زكي فطين يوجه رسالة لمشجعي الأهلي والزمالك: كفاية تعصب بجد

انتقد الفنان زكي فطين عبد الوهاب التعصب والذي رآه على السوشيال ميديا بعد مباراة الأهلي والزمالك وما زالت أصداؤه حتى الآن.

وكتب فطين "أصدقائى الزملكاوية المحترمين.. أبويا فطين عبدالوهاب اللى أضحك ملايين المصريين.. كان زملكاوى.. ومع ذلك أنا وأخويا أشرف أباظة طلعنا أهلاوية.. وأبويا فى نفس الوقت كان صديق المايسترو صالح سليم.. وصلت الرساله ؟ كفاية تعصب بجد".

هاجم مؤخرا زكي فطين عبدالوهاب رواد الساحل الشمالي وصفهم "بالفشخرة".

وكتب عبر الفيسبوك: "أنا عندي 64 سنة.. جيل الستينات عشان أكون واضح.. أنا مش عارف ولا فاهم إيه الفشخرة والتعالي اللي عايشين فيه رواد الساحل الشمالي والجونة الأيام دي.. أنا أنتمي لعائلة غنية ومشهورة.. ومع ذلك كنت بركب الميكرو باص من جاردن سيتي لنادي الجزيرة.. وبناكل كشري في باب اللوق ودي كانت متعة بجد.. عشان بنحتك بالطبقة الحقيقية للشعب".

وأضاف فطين: "أخويا لما دخل الجامعة أمي جابتله عربية فيات 128، مع إنها كانت ممكن تجيبله عربيه مرسيدس، والمصيف كان بين 3 أماكن، المعمورة والمنتزه وبيانكي العجمي، والخدم كانوا بينزلوا معانا بعد فترة الغدا في نفس الشاطئ اللي كنا بننزل فيه، عمري ماشوفت البذخ والتعالي والألاطة اللي بشوفها اليومين دول، الناس كانت أبسط بكتير، على فكرة أنا مش ناصري النزعة، أنا بس عشقت الفترة دي ولسه عايش على ذكراها".