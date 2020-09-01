صور.. رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يزور جامع الشيخ زايد الكبير

‏‪‪زار مائير بن شابات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي والوفد المرافق له، اليوم جامع الشيخ زايد الكبير، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة وتجول الوفد يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي؛ مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفي ختام الزيارة، جرى إهداء ضيف الجامع، نسخة من كتاب "فضاءات من نور" أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير، الذي يضم عددًا من اللقطات والصور الخاصة بجائزة "فضاءات من نور" للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز بشكل دوري، وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع.