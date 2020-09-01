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محمود مسلم

إسرائيل تسجل 2159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أ ش أ
09:07 ص | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
نتنياهو

نتنياهو

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 2159 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة، بينما تم الإبلاغ عن 436 حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة - في بيانها، الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية - أنها لم تسجل أي وفيات جديدة، وأن الحصيلة الإجمالية استقرت عند 922 حالة.

يُشار إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد بلغ 117 ألفا و30 حالة، من بينهم 95 ألف وتسع حالات تعافٍ.

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