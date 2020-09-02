دول أيدت موقف مصر من سرت والجفرة آخرها إيطاليا: "خط أحمر"

أثارت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول ليبيا، وتحديدا حول خط وقف الاقتتال، ردود أفعال دولية وإقليمية واسعة، خاصة بعد تأكيده بأن سرت والجفرة "خط أحمر"، لا يمكن أن تقبل مصر بتهديده.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسائل قوية وحاسمة إلى الأطراف المعتدية على سلامة ليبيا، خاصة الميليشيات المسلحة والمرتزقة المنتشرين في البلاد، خلال جولة تفقدية لعناصر المنطقة الغربية العسكرية.

وأوضح الرئيس، أن مصر تكن كل الاحترام والتقدير لليبيا، ولم تتدخل يوما في شؤونها الداخلية، مشددًا على أهمية منطقة سرت والجفرة لمصر.

وزير خارجية إيطاليا: سرت والجفرة خط أحمر

قالت وسائل إعلام متفرقة، إن دي مايو وزير خارجية إيطاليا، بحث مع السراج نزع السلاح في الجفرة وسرت، اللتان اعتبرتهما مصر خطا أحمر لا يجب تجاوزه أبدًا، في تأكيدٍ إيطالي بشكل غير مباشر على ماسبق، وأكدت عليه مصر من دعوتها لوقف إطلاق النار، والاستجابة لإعلان القاهرة الداعي لتسوية الأزمة الليبية.

الخارجية الأمريكية تدعم موقف مصر في ليبيا

أعلنت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، دعم واشنطن للجهود المصرية للحل السياسي في ليبيا.

وقالت إن تصريحات الرئيس المصري بخصوص ليبيا، "تؤكد أهمية أن تعمل ليبيا وجيرانها والجهات الخارجية الأخرى معا لتعزيز وقف إطلاق النار على خط المواجهة الحالي في سرت والجفرة لتجنب التصعيد إلى صراع أكبر".

الإمارات تؤيد قرار مصر حول سرت والجفرة

فيما أكدت دولة الإمارات، تأييدها لما ورد في تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في سيدي براني بخصوص ليبيا.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على تضامن الإمارات ووقوفها إلى جانب مصر، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا الشقيقة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

البحرين تؤيد قرار مصر: سرت والجفرة خط أحمر

من جهتها، أعربت مملكة البحرين عن تضامنها وتأييدها لما تضمنه خطاب الرئيس، حيث أعربت وزارة الخارجية عن "تقدير مملكة البحرين وتأييدها لحديث السيسي، بسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي".