حظك اليوم الأربعاء 2-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الدلو بحبه للحرية، كما أنه دائما ما يهرب من أي قيود، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزلك الثاني وعليك اليوم أن تهتم بتنظيم أفكارك ونفقاتك إذا أردت أن تجتاز الأزمات.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بعدم التسرع في أقوالك وقراراتك وابتعد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات وانتبه من الغضب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة شاكيرا، ويوافق تاريخ ميلادها 2 فبراير.