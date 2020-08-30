حظك اليوم الأحد 30-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو شخصية ذكية ويبحث دائما عن التحفيز الفكري، وهو على معرفة بمصالحه بشكل واسع جدًا.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في برجك ما يجعلك تتحدث بثقة وتكسب الإعجاب وقد تحقق ربحا من خلال ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يحمل لك اليوم تحسنا وتستطيع أن تتصرف بنعومة وعذوبة مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمري، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.