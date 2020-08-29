حظك اليوم السبت 29-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يقدس العلاقات الأسرية، ويحب الخير ويحاول أن يشارك في الأعمال التطوعية بشكل مستمر، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع فينوس في منزلي الصحة ومن المناسب اليوم أن تنظم جهودك وأن تكون أكثر عناية بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللتأمل وينفعك عدم إعلان أفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.