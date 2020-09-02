عقوبات المدارس والجامعات الرافضة لرد مصروفات الباص

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتابع في الوقت الحالي تنفيذ المدارس والجامعات، للقرار الصادر من الجهاز الأسبوع الماضي، بإلزامهم برد 25% من مصروفات النقل أو ما يعرف إعلاميًا بـ"الباص"، او ترحيلها لمصروفات الباص للفصل الدراسي الاول للعام الجديد

وأوضح سمير لـ"الوطن"، أن الجهاز ينتظر حال وجود شكاوي من أولياء الأمور بالتواصل عبر الخط الساخن للجهاز ورقمه (19588) من خلال أي خط أرضى ( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية )، أو عبر إرسال شكوى بشكل إليكتروني عبر الرابط https://www.cpa.gov.eg/ar-eg/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89، يتم فيه كتابة تفاصيل الشكوى الخاصة بالمدرسة او المعهد او الجامعة التى رفضت رد المصروفات

وأشار سمير، أن العقوبات وفقا لقانون حماية المستهلك، ما بين 20 ألفاً حتى مليون جنيه، على من لم يلتزم بقرار رد أموال مصروفات النقل.

حماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات العام الماضي

يذكر أنه في 25 أغسطس الماضي، ألزم مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، كل مقدمى الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021.

وقال الجهاز في بيان له، إن قرار مجلس الإدارة نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب، إما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسي المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل، الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل.