شعراوي: نسعى للاستفادة من خبرات بيلاروسيا في المخلفات الصلبة

أشاد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمستوى العلاقات المصرية البيلاروسية والتي شهدت طفرة وتطورًا كبيرًا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، خاصة في ظل الزيارات الرئاسية المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة البيلاروسية مينسك أو لزيارات الرئيس ألكسندر لوكاشينكو للقاهرة والتي أسفرت عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة، سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي تيرتنتييف لبحث آفاق التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات بالمحافظات المصرية.

وعرض وزير التنمية المحلية ملامح الدور المحوري والرئيسي الذي تقوم به الوزارة فيما يخص التنسيق الكامل بين كل الوزارات بالحكومة والمحافظات فيما يخص عددًا كبيرًا من الملفات والقطاعات بما يعود بالنفع على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد شعراوي حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع بيلاروسيا والاستفادة من بعض الخبرات الموجودة لها في مجال المعدات والآلات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة وتكنولوجيا المعلومات وتحديث بعض الصناعات والتدريب.

وأشار شعراوي إلى وجود تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والجانب البيلاروسي في توريد بعض المعدات الخاصة بنقل المخلفات إلى بعض المحافظات من بينها الغربية في إطار منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة هذا التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وشدد وزير التنمية المحلية على اهتمامه بتأهيل وتدريب كل العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات والديوان العام للوزارة ورفع قدراتهم بصفة مستمرة والاستفادة من برامج التدريب والمنح التدريبية بكل الشركاء والدول الصديقة لمصر ومن بينها الصين والهند، لافتًا إلى اهتمام الوزارة أيضا بتحويل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة إلى أكاديمية لتدريب الكوادر المحلية بمختلف المحافظات.

وأشار شعراوي إلى اهتمامه بالتدريب ونقل الخبرات للكوادر المحلية وتنظيم دورات للخبراء من بيلاروسيا في القاهرة في بعض المجالات خاصة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى رغبة الوزارة في تعزيز قدرات العاملين في المراكز الحرفية بالمحافظات وعددها 78 مركزًا وتحديث المعدات الموجودة بها لتوفير فرص عمل.

وأعرب الوزير عن تقديره لزيادة معدلات السياحة البيلاروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية خلال الفترة الأخيرة خاصة في ظل الإجراءات والاستعدادات الجيدة التي اتخذتها الدولة في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت شعراوي إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بدعم المصانع المتوقفة والمتعثرة، واستعادة نشاطها مرة أخرى بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم من البنوك الوطنية والاستفادة من مبادرات البنك المركزي، مؤكدا على أن قضية تطوير وتحديث الصناعة المصرية تمثل أولوية أولى للحكومة خلال الفترة الحالية، في ظل تركيز واهتمام كبير بهذا الملف من الرئيس السيسي.

ومن جانبه أكد السفير سيرجي تيرتنتييف أن علاقات الصداقة المتميزة بين رؤساء البلدين هي القاعدة الأساسية لتنمية العلاقات الثنائية وتطورها بصورة مستمرة خلال الفترة القادمة في مختلف القطاعات.

وأضاف أن هناك تعاونا بين العاصمة البيلاروسية ومحافظة جنوب سيناء في ظل الزيادة المستمرة لأعداد السائحين القادمين من بلاده إلى المنتجعات السياحية المصرية.

وأوضح سفير بيلاوسيا أن هناك توجيهات من الرئيس البيلاروسي بالمساهمة في تطوير وتحديث الصناعة المصرية في بعض المجالات والاستفادة من الخبرات البيلاروسية خاصة في الصناعات الثقيلة بالمحافظات المصرية، مشيرًا إلى وجود تعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة خلال الفترة الماضية.

وأكد السفير سيرجي تيرتنتييف أن بلاده لديها تقدم كبير في بعض المجالات المهمة للمحافظات، خاصة في مجال إنتاج المعدات الزراعية والصناعات الثقيلة، لافتا إلى رغبة بلاده في تأسيس مشاريع جديدة لتنمية الصناعة المصرية.

وشهد اللقاء أيضا بحث إمكانيات التعاون بين الجانبين في مجال التدريب والتواصل والتعاون بين الجامعات الإقليمية في مصر وبيلاروسيا؛ بهدف تطوير الإمكانيات البشرية على المستوى الإقليمي، وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين والاستفادة من المنتجات التي تخدم أهداف التنمية في مصر وعلى رأسها سيارات نقل المخلفات الصلبة والكسارات الخاصة بمخلفات البناء.

ومن جانبه اختتم السفير البيلاورسي حديثه قائلًا: "أؤكد لكم أننا مهتمون جدًا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المصرية لتنمية العلاقات بيننا في كل المجالات خلال الفترة المقبلة".