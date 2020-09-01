الزراعة: رصد أكثر من 2 مليون حالة تعدي على الأراضي الزراعية

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن هناك حجم كبير من التعديات على الرقعة الزراعية ما يهدد الأمن الزراعي المصري، وهو ما دفع الدولة للزراعة في أماكن بعيدة عن المجتمع السكاني وهو الذي يكبد الدولة الكثير.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه تم رصد وجود 2 مليون حالة تعدي على الأراضي الزراعية بواقع 88 ألف فدان منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، وقانون التصالح وضع عددا من الاشتراطات لعدم التعدي على الأمن الغذائي المصري، موضحا أن الوحدات المحلية تأخذ إجراءاتها بخصوص مدى التأثير على الرقعة الزراعية، وهناك توجيهات لكافة الجمعيات الزراعية برصد المخالفات التي تتم على الرقعه الزراعية.

وأكد أنه وفي حال تم الزراعة في أماكن جديدة فتكبد الدولة ما يقرب من 55 ألف جنيه لإنشاء رقع زراعية جديدة، مشيرا إلى أنه ومنذ بداية العام الجاري وحتى الآن هناك انخفاض كبير في التعدي على الأراضي الزراعية بسبب وجود متابعه مستمرة، وتم إزالة كافة التعديات التي حدثت في فترة عيد الأضحي المبارك.