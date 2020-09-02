حظك اليوم الأربعاء 2-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحوت بشخصيته الغامضة، كما أنه طموح وواقعي، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر المكتمل في برجك يجعلك متحفزا وعليك بالصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع شريك الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.