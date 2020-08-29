حظك اليوم السبت 29-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، غير أناني، ولا تهمه الماديات، "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمنحك حماسا وطاقة ونشاطا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الأحباب والأصدقاء يمثلون لك اليوم سببا أساسيا للسعادة، فلا ترفض دعوتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة تحية كاريوكا، ويوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير.