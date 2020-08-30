حظك اليوم الأحد 30-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الحوت أنّ من أكثر الأشخاص الذين يُعطون العلاقة العاطفية أهميتها في حياتهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم لا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع قبل أن تتكلم.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ما يجعل الوقت مناسبا للتأمل والملاحظة، فقط لا تتبرع بالحديث عن أخبارك وعن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.