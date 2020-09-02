استعدادات الحكومة للعام الدراسي.. تقسيم عدد الطلاب لتقليل الزحام

عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطط الوزارة للتحديث الشامل لـ نظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة.

وفي النقاط التالية تنشر "الوطن"، استعدادت الحكومة للعام الدراسي الجديد في ظل نظام التعليم الجديد و الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا المستجد "كوفيد 19":

1- الحضور يومان فقط لجميع المراحل الدراسية

2- تنظيم مواعيد الحضور وتقليل الكثافة داخل الفصول ليومين فقط.

3- في حالة وجود نشاط معين يتطلب تقسيم الطلاب إلى مجموعات، يتم تخفيض عدد الأفراد بكل مجموعة بزيادة عدد المجموعات.

4- لدى خروج الطفل من المنزل يراعي غسل اليدين بالماء والصابون ووضع الكمامة العادية على وجهه بشكل مناسب.

5- يعطي ولي الأمر للطالب الأكل والشراب الخاص به، ويوصيه بعدم الشراء من "الباعة الجائلين".

6- يتوجب على الأهالي في حالة وجود أعراض لدى الطفل بعدم إرساله للمدرسة وإخبار مشرف الباص.

7- يٌجرى المسح الحراري لكل طفل قبل استلامه من ولي الأمر وقبل صعوده إلى الأتوبيس.

8- يراعي عدم تزاحم الأطفال في الصعود إلى أتوبيس المدرسة.

9- جلوس طفل واحد في كل كرسيين متجاورين.

10- تطهير الأسطح المشتركة بالحافلات المدرسية بشكل دوري قبل استخدامها في نقل الطلاب مع التهوية الجيدة بشكل يسمح بالتخلص من رائحة الكلور أو المطهرات.

11- عند النزول من "الباص" يتم التنبيه على الطلاب بالتحرك مقعد مقعد والبدء بنزول المشرف المسئول عن عملية النقل.

12- عمل فرز حراري على أبواب المدارس للتأكد من خلو الطلاب والمدرسين وفريق العمل المعاون بالمدرسة والزائرين من ارتفاع درجة حرارة الجسم.

13- تخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج مع وجود "فاصل أمان" بين منطقة الدخول والخروج.

14- تعليم الطلاب والمدرسين الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي وغلق الصنبور بشكل يحافظ على نظافة الأيدي.

15- اتباع نظام "الجرعات التوعوية المصغرة" ويتم التركيز على معلومة واحدة يومياً والتنبيه على ضرورة الالتزام بها.

16- حال وقوف الطلاب لـ"الطابور" يراعي التباعد الجسدي مسافة لا تقل عن مترين.

17- تواجد مدرس الحصة الأولى بالفصل قبل الطلاب لتنظيم عملية دخول الطلاب بشكل آمن للفصل.

18- جلوس كل طالب في ديسك منفصل وأثناء الحصة يجب أن يحافظ المدرس على التباعد الجسدي بينه بين الطلاب.

19- تقسيم الطلاب المتواجدين على فسحتين بموعدين مختلفين لتقليل التزاحم، مع قضاء الفسحة في الهواء الطلق.

20- في حالة الصعود للفصول من الفسحة يتم عمل طابور مثل طابور الصباح يراعي فيه التباعد الجسدي.

21- حصر الغياب بين الطلاب والمدرسين وفي حالة وجود زيادة ملحوظة يتم إبلاغ الإدارة الصحية لعمل التقصي اللازم وإبلاغ الإدارة الصحية بأرقام هواتف المتغيبين.

22- تتم الأنشطة الرياضية برياضات بدون تلامس أو بتلامس قليل وعدم قيام الطلاب بأنشطة رياضية شديدة التلامس لحين إشعار آخر.

23- التباعد الجسدي لمسافة لا تقل عن مترين وفي حالة تعذر ذلك يجب ألا تقل عن متر مع ارتداء الكمامة الجراحية أو القماشية من مصدر موثوق.

24- منع استخدام الكمامة لدى الأطفال أقل من عامين وحال وجود صعوبة أو ضيق في التنفس، وحال ما إذا كان الشخص لا يستطيع أن يزيل الكمامة بنفسه.

25- تنفيذ الاجتماعات الإدارية للمدرسين وأطقم العمل بالمدرسة في الهواء الطلق.

26- ضمان عدم الانتظار في الممرات داخل دورات المياه وتوفير الصابون لغسل الأيدي جيداً بالماء والصابون.

27- تحديد مسار لأولياء الأمور تختلف عن مسارات الطلاب على أن يكون دخولهم لحرم المدرسة في حالة الضرورة.

28- وجود غرفة للعزل المؤقت تخصص عند الاشباه في أحد الحالات بين الطلاب أو المدرسين أو الأطقم المعاونة.

29- وضع بوسترات لرفع الوعي عند مدخل المدرسة وبداية ونهاية الممرات وأماكن الأنشطة المدرسية، وتوزيع المنشورات التوعوية لاتباع الإجراءات الاحترازية.

30- منع تواجد الباعة الجائلين أمام المدارس مع تناول الطفل لوجبته التي أحضرها من المنزل واستخدام زجاجة مياه خاصة.

31- استخدام الأكواب والأطباق ذات الاستخدام الواحد.

32- إذا شعر أحد بأعراض تنفسية أو ارتفاع بدرجة الحرارة بسيطة يفضل أن تبقي بالمنزل حتى زوال الأعراض وإذا بدأت الأعراض تسوء يتوجه إلى أقرب مستشفى.

34- إذا كان الطالب مخالط لحالة "كورونا" يبقى بالمنزل لمدة أسبوعين ويخطر ولي الأمر المدرسة.

** " التعليم العالي "

35ـ المقرر أن يتم تطبيقه خلال العام الدراسي الجديد 2020-2021.

36ـ نظام التعلم الجديد يقوم على المزج بين نظام التعلم وجهًا لوجه، والتعلم عبر الإنترنت، وتم اعتماده على نطاق واسع عبر التعليم الجامعي مع إشارة بعض العلماء في الخارج إلى أنه "النموذج التقليدي الجديد للتعليم" أو "الوضع الطبيعي الجديد للتعلم".

37ـ بنود الخطة تشمل إجراءات تقييم كل جامعة للبنية التحتية لديها، وموقف الانتهاء من كافة التجهيزات ومتطلبات البنية التحتية لمراكز الاختبارات الإلكترونية وتذليل أية عقبات تعوق سرعة إنجاز الأعمال.

38ـ المخطط توريد الأجهزة المطلوبة خلال شهر سبتمبر المقبل.

39ـ الانتهاء من إنشاء وحدة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 18 إبريل 2020

40ـ تنفيذ مشروع الاختبارات الإلكترونية، بالإضافة إلى الانتهاء من التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الربط والإنترنت في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة المصرية للاتصالات.

41ـ تتضمن الخطة تجهيز المادة العلمية للعام الدراسي الجديد بواسطة أعضاء هيئة التدريس المنوط بهم تدريس المقررات التعليمية

42ـ تحديد عدد الساعات المعتمدة، والأهداف العامة والسلوكية، والمحتويات النظرية والعلمية، والجدول التدريسي للمقرر عن طريق التعليم عن بعد أو وجها لوجه.

43ـ الدرجات المخصصة للمقرر وطريقة وموعد التقييم؛ وذلك لإعلانها للطلبة ليكون الطالب على دراية شاملة لما هو مطلوب منه تحصيله في كل من التعلم عن بعد ونظام التعليم من المقر

44ـ إعداد المحاضرات مع تسجيل صوتي لشرح المحاضرات استعدادا لرفعه للطلاب على LCMS في الموعد المحدد بكل محاضرة طبقا للجدول الدراسي للمقرر.

45ـ توفير المصادر العلمية المحلية والعالمية المرتبطة بالمحتوى العلمي على الانترنت مثل موقع "بنك المعرفة المصري.

46 ـ الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لكل من الفيديوهات والصور والنصوص التي تم الاستعانة بها في المقرر

47ـ تجهيز الواجبات والأنشطة والمشاريع العلمية والبحثية التي يمكن أن تعد من وسائل التقييم المستمر للطالب

48ـ الخطة تشمل تجهيز الجداول الدراسية بالتكامل التام بين كل من التعليم عن بعد والتعليم بمقر الجامعة

49ـ يتم تقسيم الطلبة لمجموعات تدريسية صغيرة ويكون الحضور في الكليات العلمية والكليات النظرية لأيام محددة، سيتم إعلانها.

50- التعقيم الدوري الشامل للمنشاءات و القاعات و المدرجات للفصول الدراسية.

51- وضع الجداول الدراسية بما يحقق التباعد الإجتماعي بين الطلاب و تقليل فرص الإختلاط.

52- إتباع جميع الإجراءات الإحترازية في الكشف الدوري و الكشف على الطلاب أثناء الدخول للمقرات التعليمية و التنسيق مع مستشفيات الطلبة والجامعية الإستعداد لأي طؤاري.

53- إلزام الجميع بالحرم الجامعي إرتداء الكمامات أثناء تواجدهم بالجامعات و الراغبين في الدخول للجامعة لأي أمر ما، ويمنع الدخول دون إرتداء كمامة لأي شخص.

54- تقليل فرص التواجد الجماعي و الإحتكاك المباشر بين الطلاب خاصة فيما يتعلق بالأنشطة والحفلات وغيرها.

55- نسب الحضور المقررة لطلاب الكليات العملية ستكون أكثر قليلاً من الكليات النظرية والإنسانية والأدبية.

56- نسب الحضور في الكليات العملية في التعلم وجهاً لوجه ستتراوح بين 60 إلى 70%، فيما أن التعلم عن بعد سيتراوح بين 30 إلى 40%.

57- نسب التعلم عن بعد تتراوح بين 30 إلى 50% في منظومة "التعليم الهجين".

58- الكليات النظرية والإنسانية والأدبية، سيتراوح نسب الحضور ما بين 50 إلى 60%، فيما أن التعلم عن بعد سيتراوح بين 40 إلى 50%.

59- نسب الحضور ستتحدد في كل كلية طبقاً للمحتوى المعرفي والمهاري المطلوب تحقيقه في المقررات للقطاعات المختلفة.

60ـ تقليل الكثافات الطلابية داخل الجامعات المصرية.

61- تحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعات.

62ـ تحول تدريجي للطالب إلى متعلم مدى الحياة وذلك تطبيقا لأساليب الأداء وضمان الجودة المحلية والعالمية.

63ـ تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية خارج الفصل الدراسي لتحقيق الأهداف المرجوة من المحتوى الدراسي.

64ـ تقديم المحتوى الدراسي بأساليب تكنولوجية مختلفة لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ومساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

65- تناوب الحضور للجامعة لاكتساب المهرات المطلوبة على أن يحصل الطالب على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعليم عن بعد.

66- تقليل الكثافة الطلابية وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعات.

67ـ تقسيم الطلاب إلى مجموعات طلبة تدريسية صغيرة تعتمد على طبيعة الكلية نظرية أو علمية، حيث يتم تقسيم طلاب كل دفعة إلى مجموعات صغيرة 50 طالبا على الحد الأٌصى في الكليات العلمية، و100 طالب على الحد الأقصى للكليات النظرية.

68- تقسيم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكل قسم إلى مجموعات الطلبة التدريسية المختلفة.

69ـ أوقات الدراسة ، ويوزع التدريس في الكليات على جميع أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء على أن يكون التطبيق في الكليات كالآتي:

70- كليات القطاع الصحي و كليات الهندسة والكليات العملية ، يثبت كل جدول لمجموعة تدريسية على ثلاثة أيام أسيوعيا " سبت ، أثنين ، أربع "، أو " احد ، ثلاثاء ، خميس"، من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء

71- الكليات النظرية: يثبت جدول كل مجموعة تدريسية على يومين أسبوعيا "سبت، ثلاثاء"، أو" أحد، أربعاء"، أو "إثنين ، خميس"، من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً.

**إجراءات هيئة الجودة:

72-"الهيئة" وضعت مجموعة من الإجراءات واستحدثت عدة آليات لمباشرة اعتماد المؤسسات التعليمية في العام الدراسي القادم، بما يضمن سلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات، وأعضاء فريق الزيارة، بما يتوافق مع نظام الدمج او التعليم الهجين بين نظام التعليم وجها لوجه والتعليم الإلكتروني.

73- المؤسسة المتقدمة للاعتماد أو التي تم تأجيل الزيارة لها نظراً لظروف جائحة كورونا.

73- المؤسسة التعليمية ستتقدم أيضاً بالإجراءات التى اتبعتها المؤسسة لمكافحة انتشار العدوى وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

74-المؤسسة ترفع فيديو تعده عن نفسها تتضمن توضيحاً لمواردها مثل المدرجات والمعامل والمكتبة والملاعب وغيرهم، وتوثيق لأهم الأنشطة التعليمية والطلابية، بالإضافة لباقي المستندات المطلوبة منها.

75- الزيارة بنظام "الاعتماد المدمج"، تتضمن 3 مراحل، الأولى هي المراجعة الإلكترونية عقب رفع الملفات على نظام معلومات الهيئة.

76 -الثانية هي زيارة افتراضية تتم على يومان، والتي تضم ملاحظة أنشطة التعليم، والتعلم عن بعد.

77- المرحلة الثالثة تضم الزيارة الميدانية، وتتم في الأسبوع التالي للزيارة الافتراضية، وتضم لقاءات حية، وملاحظة للأنشطة، والموارد التعليمية، والتحقق من كفاءة البنية الالكترونية التي تتيح التعليم الهجين.