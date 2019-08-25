"معلمون مؤهلون وبنك المعرفة".. شوقي يشرح خطة "التعليم" الجديدة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه من واجب الوزارة أن تجعل المدرسين المؤهلين موجودين في الفصول من أجل التدريس للطلاب، حيث إن هناك خطة مكثفة لتدريب مدرسي الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي في جميع المواد على التكنولوجيا واستراتيجية التعليم الجديدة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وأضاف "شوقي" أن المعلمين داخل الفصول سيكونون مؤهلين، فضلًا عن تأهيل الفصول وكذلك بنك المعرفة، وهذه هي الأدوات الجديدة التي سيستخدمها الطلاب من أجل حل الامتحانات الجديدة التي تم تغييرها، مناشدًا أولياء الأمور بعدم تضيع الوقت في الاستماع لبعض القضايا والهجوم على الوزارة على فيس بوك، "الناس دي بتتكلم في حاجة تانية خالص، وبتخلي الطلاب وأولياء الأمور تتشتت"، على حد قوله.

وعلق وزير التربية والتعليم، على عدم نشر نتائج طلاب الصف الأول الثانوي بالأرقام، حيث قال إن تفسيرها لن يكون واضحا لدى معظم المواطنين، مستطردًا: "واحد يقول والله ابني كان شاطر لحد 3 إعدادي وبيجيب على طول 95%، ولو هو درجته ظهرت وجاب أقل من ده يبقى خطأ من الوزارة وليس خطأ من الطالب"، موضحًا أن الطلاب تعودوا أن يكون لديهم أسئلة الامتحان قبل الدخول إليه، رغم أن الامتحان يعتمد في الأول والآخر على المفاجأة.

وتابع: "هنعمل زي الدنيا كلها ما بتعمل، إحنا مش هنلوم الصف الأول الثانوي على الحفظ بس هنحاول تغيير النظام بتاعهم، يعني مثلا لما أقول أن متوسط الدفعة في مادة الأحياء حصل الطلاب على أربع درجات فقط من 20 ونيجي نقول للطالب إنت أخذت 6 من 20 بس ناجح فيه ناس كتير مش هتفهم ده"، موضحًا أنه سيعتبر المرحلة الأولى للثانوية العامة شبه علاجية وشبه انتقالية من أجل أن يجعل الطلاب يستفيدون.

وواصل: "مش هنسقط العيال عشان جابوا في الأحياء أقل من 10 من 20، مش عاوزين نعاقبهم على ذنب لم يقترفوه، وبعدين لما 200 ألف طالب في الثانوية العامة يجيبوا درجات فوق الـ95%، ده بيعلي تنسيق الطب وبيعلي تنسيق الهندسة، بس لو الأول على الدفعة جايب 85% يبقى هيدخل طب وهو جايب 85%، وكذلك الهندسة اللي هيجيب 75% هيدخل هندسة لو الأول على الدفعة جاب 75% علمي علوم".