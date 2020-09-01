مستشار الرئيس عن إصابات كورونا: السبب تكدس المصايف ومفيش التزام

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن السبب الرئيسي وراء زيادة نسبة الإصابات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الفترة الأخيرة، هو إجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك التكدس الكبير المتواجد في المصايف في الفترة الحالية، مضيفا "مفيش التزام بالإجراءات والمعايير اللي الدولة وضعتها لمجابهة الفيروس، أه طبعًا فيه ناس ملتزمة بس فيه حالة من الاستهتار الكبير بالفيروس".

وناشد "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، المواطنين بالحرص على ارتداء الكمامات مرة أخرى، حتى نتخطى الخريف والشتاء، "نلبسها لحد شهر مارس اللي جاي ونلتزم بالإجراءات، كمان لبسها بعد فيروس كورونا شيء مهم عشان نقي أنفسنا من الكثير من الأمراض".

وتابع: "إن شاء الله نحافظ على نسبة الإصابات الحالية، لو تفتكروا كنا في يونيو ويوليو، كانت عدد الإصابات أسبوعيًا 10 آلاف إصابة، ونزلنا بقينا 800 إصابة إسبوعيًا، دلوقتي رفعنا تاني لـ 1400 إصابة إسبوعيًا، نتمنى ألا يزيد عن ذلك ونرجع تاني".