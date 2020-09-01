"النائب العام" يأمر بالتحقيق في بلاغ ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال

تلقت «النيابة العامة» اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر سبتمبر عام ٢٠٢٠ عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبًا بسابق التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.

وتقدم عباس أبوالحسن وتميم يونس، صباح الثلاثاء، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الدكتور باسم سمير، بتهمة التحرش بالرجال.

وقال أبو الحسن:"تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة وسيادة معالي المستشار النائب العام عن طريق المحامي الأستاذ حسن أبوالعينين وكيلا عن عباس أبوالحسن عباس محمد وتميم حافظ أحمد يونس وآخرين ضد المتحرش الجنسي المتسلسل الدكتور باسم سمير ناشد فهمي وشهرته (باسم سمير) طبيب أسنان، وذلك عن وقائع التحرش الجنسي وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية".