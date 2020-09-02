"صياد" وراء التخلص من شقيقتين وقطع لسان إحداهن بقنا

توصلت الأجهزة الأمنية، لكشف ملابسات مذبحة قوص بمحافظ قنا، التى راح ضحيتها شقيقتين، حيث تبين أن المتهم صياد من محافظة أسوان، وزميل والد المجني عليهما، وراء قتل الضحايا، بعد قيام إحداهن بإنهاء علاقة معه، وارتباطها بشخص آخر، ومعايرتها له بسوء سلوك شقيقته، فقرر التخلص منهن، ونفذ جريمته البشعة، وقطع لسان إحداهن لمعايرتها له بسوء سلوك أخته.

تحفظت القوات على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التى تباشر التحقيق، وجاء في محضر الشرطة، أن المتهم كشف عن ملابسات الجريمة البشعة، حيث توجه يوم الحادث لمنزلهما، وعقب فتح المجني عليها الباب، كبلها وكمم فمها، وتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين"، وسدد لها عدة طعنات التي أودت بحياتها.

وأضاف المتهم: "إنه لدى مشاهدة شقيقتها له.. وخشية افتضاح أمره، تعدى عليها بذات السلاح، محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها، ثم استولى على هاتفها المحمول وهرب، وتخلص من الهاتف والسلاح المستخدم، بإلقائهما بأحد المصارف المائية بدائرة المركز"، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تباشر التحقيق.