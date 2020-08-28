جد ضحيتي مذبحة قنا: ريهام شقيقتهما الصغرى هي من اكتشفت الجريمة

كشف ضاحي عبدالباري، جد الفتاتين ضحيتي الذبح بقرية جزيرة مطيرة، جنوب محافظة قنا، إن شقيقتهما الصغرى (ريهام- 6 سنوات)، هي من عثرت عليهما غارقتين في دمهما وخرجت صارخة من المنزل وذلك بعد صلاة مغرب أمس، فأبلغ خالهما الشرطة فورا.

وأضاف الجد، لـ"الوطن"، معربا عن حزنه "مصيبتنا كبيرة وربنا يهون علينا".

وتابع أن البنتين تعيشان في منزل والدهما بعد وفاة والدتهما منذ عامين تقريبا، بعد معاناتها من مرض السرطان، وزواج والدهما وسفره للعمل صياد في بحيرة ناصر في محافظة أسوان.

وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، من جهودها، لكشف لغز جريمة العثور على فتاتين أشقاء مذبوحين داخل منزلهما بجزيرة مطيرة بمركز قوص.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا، تفاصيل العثور على جثتي الشقيقتين نهى فتحي حسن الخطاري، 18سنة، وشقيقتها نورهان، 13 سنة، مذبوحتين مع قطع لسان الأولى وموثقة بالحبال، مشيرا إلى أن الفتاة الثانية عثر عليها مذبوحة أسفل السرير، موضحا أنهما مقيمين بمفردهن بمنزلهن في جزيرة مطيرة بمركز قوص، بعد وفاة الأم وزواج الأب من أخرى والعيش معها خارج القرية.