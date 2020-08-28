النيابة العامة تصرح بدفن ضحيتي مذبحة قنا

صرحت النيابة العامة بمركز قوص، بدفن الشقيقتين اللتين عثر عليهما مذبوحتين داخل منزلهما في جزيرة مطيرة بمركز قوص، جنوب قنا، بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريح الجثتين.

واستلم ذوو الضحيتين الجثتين، منذ قليل، بعد تغسيلهما في مشرحة مستشفى قوص، وفي طريقهم لدفنهما في مقابر العائلة في القرية.

وقال مصدر أمني، إن الطب الشرعي انتهى من تشريح الجثتين، وتبين أن الفتاتين ذبحا بآلة حادة (سكين)، ووجود خدوش في مناطق متفرقة في الجسم إثر المقاومة، كما أن الفتاتين كانتا موثقتين من إيديهما.

وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة قنا من جهودها، لكشف لغز الجريمة.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا، تفاصيل العثور على الشقيقتين نهى فتحي حسن الخطاري، 18سنة، وشقيقتها نورهان، 13 سنة، مذبوحتين مع قطع لسان الأولى وموثقة بالحبال، مشيرا إلى أن الفتاة الثانية عثر عليها مذبوحة أسفل السرير.

وأوضح أنهما مقيمين بمفردهن بمنزلهن في جزيرة مطيرة بمركز قوص، بعد وفاة الأم وزواج الأب من أخرى والعيش معها خارج القرية.