إصابة المخرج البوليودي سوبود بهافا بفيروس كورونا

أعلن المخرج البوليودي سربود بهافا، عبر حسابه على فيس بوك، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب سربود: "لقد شعرت بألالم وتعب شديد، وذهبت لإجراء مسحة كورونا، وثبتت إيجابيتها، على الجميع ارتداء الكمامات، وحمل مواد التعقيم، حفاظا على سلامتكم".

أعلن مؤخرا نجم بوليود أميتاب باتشان، شفائه من فيروس كورونا، الذي أصيب به الشهر الماضي، ومغادرته المستشفى التي تم احتجازه بها فور إعلان إصابته يوم 11 يوليو الماضي.

وكتب "باتشان" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلنًا إجراءه تحليلًا جديدًا لفيروس كورونا، وتم ثبوت سلبية العينة، وبالتالي سيغادر المستشفى وسيعود إلى منزله، على أن يفرض حجرًا صحيًا داخل غرفته.ووجّه نجم السينما الهندية، تحية شكر للطقم الطبي والتمريض الذي اعتنى به عناية ممتازة، حسب تعبيره، فضلًا عن دعوات المحبين والمعجبين والأصدقاء التي وصلته وجعلته يشهد مثل هذا اليوم.