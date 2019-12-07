تقرأ في عدد الغد.. السيسي يكرم أبطال مصر ولاعبي الأولمبي

تقرأ في عدد "الوطن" غدا، "السيسي يكرم أبطال مصر ولاعبي الأولمبي ويجه باستثمار طاقات الشباب في بناء الوطن"، و"اتفاق أردوغان والسراج يدخل حيز التنفيذ رغم الانتقادات الدولية".

في "الوطن الاقتصادي" تقرأ، "تفاؤل في السوط الصناعي بعد مبادرة البنك المركزي.. والمستثمرون: ستشغل حراك الإنتاج"، و"العملات الرقمية تقلب موازين العالم.. والبنوك المركزية تتحرك لمواكبة التغيرات".

وتجرى "الوطن" حوارا خاصا مع العميد خالد المحجوب القيادي في الجيش الليبي، يتحدث خلاله عن "خيانة السراج" ونقل تركيا للأسلحة إلى ليبيا ومصر، كما تستكمل "الوطن" حوارات سلسلة "قوة مصر الناعمة" مع المخرج محمد عبد العزيز، الذي يتحدث عن إنشاء معهد السينما وتدخل الرئيس الراحل محمد أنور السادات لإجازة "المحفظة معايا".

وفي "الوطن الرياضي" تقرأ، "الأهلي يعاقب فتحي وربيعة وأزارو ويقترب من ضم السومة"، و"الزمالك يستقر على إعارة عنتر وإعادة تقييم أوناجم".