تتويجا لإنجازاتهم الرياضية، كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، المدربين واللاعبين اللذين حصدوا بطولات قارية وعالمية، ومنحهم وسام الرياضة.

ونال الوسام المنتخب الأولمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبو منتخب الإسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، إضافة إلى منتخب الكاراتيه الحاصل على بطولة العالم للشباب، والمنتخب الباراليمبي المشارك في بطولة العالم مؤخراً باستراليا، إضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، ومنحهم رئيس الجمهورية وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

أبرز المعلومات عن وسام الرياضة من الطبقة الأولى

- وسام الرياضة يمنح لمن يقدمون مستوى رياضيا ممتازا، والذين حققوا انتصارات دولية، كما يجوز منحه للهيئات والأندية الرياضية أو ما يماثلها.

- يشمل الوسام 3 طبقات "الأولى والثانية والثالثة"، حسب الإنجاز الرياضي المحقق.

- يمنح الوسام بقرار من رئيس الجمهورية.

- سبق وأن منح الرئيس السيسي، وسام الرياضة من الطبقة الأولى للدكتور محمد فتحي سليمان، المدير الفني لمنتخب مصر للسباحة، وهاجر طارق مدربة منتخب مصر للسباحة، واللاعبة مريم طارق بطلة العالم في السباحة، في ديسمبر 2018، خلال احتفالية "قادرون باختلاف".

- منحه الرئيس أيضا لكل من المنتخب الوطني الحاصل على بطولة العالم للفرق للإسكواش، وفريق الآنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم النسائية الموحدة بالأولمبياد الخاص، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريب المنتخبين، وذلك عام 2008.