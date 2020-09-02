نرمين الفقي تنشر صورة من كواليس مسلسل"لؤلؤ".. والجمهور: "منتظرينك"

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها بإنستجرام، صورة تجمعها بفريق عمل مسلسل"لؤلؤ"، وتفاعل معها الجمهور بكلمات تشجيع واشتياق لأعمالها، فكان أحد التعليقات، "بالتوفيق يا نجمة.. وحشتنا أعمالك منتظرينك بفارغ الصبر".

وتجسد نرمين دور مطربة، فيما يتولى الفنان إدوارد إنتاج أغنياتها، وفقا للأحداث.

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، محمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وليلى ‏أحمد زاهر، وحمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج محمد عبدالسلام، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوي. ‏