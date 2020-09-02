تنفيذ 19 قرار إزالة بمساحة 2224 م2 بضواحي بورسعيد

أعلن اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي ببورسعيد، تنفيذ 19 قرار إزالة، بمساحة إجمالية 2224 م2، حيث واصلت أجهزة الحي، حملاتها المكثفة، لهدم وإزالة التعديات على أملاك الدولة، ومخالفات الخروج عن خط التنظيم.

وباشرت الحملة نشاطها، أمس، بمنطقتي الإسراء والتصنيع، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بإزالة كل التعديات على أملاك الدولة، ومخالفات البناء والخروج عن خط التنظيم.

ونفذت أجهزة الحي بالتنسيق مع شرطه المرافق، 19 قرار إزالة مخالفات على مساحة 2224م2، وأكد اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي على استمرار إزالة كل المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم واتخاذ كافه الاجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.