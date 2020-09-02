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فيديو.. تامر حسين يغني "يوم تلات" مع عزيز الشافعي

كتب:

حاتم سعيد حسن
10:32 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
الشاعر الغنائي تامر حسين

الشاعر الغنائي تامر حسين

نشر الشاعر الغنائي تامر حسين، مقطع فيديو لجلسة التحضير لأغنية "يوم تلات" للملحن عزيز الشافعي، والتي غناها الفنان عمرو دياب وحققت نجاحًا كبيرًا

وعلق "حسين"، على مقطع الفيديو الذي شاركه عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" قائلًا: "كوبليه من يوم تلات (في الكواليس)".

وكان الفنان والشاعر تامر حسين، كشف كواليس أغنيته الشهيرة "يوم تلات" مع الفنان عمرو دياب في ألبومه الأخير "سهران" من خلال فيديو طرحه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، مبينًا أنَّ أول سطر كتب في الأغنية هو "فتفتوا الفتافيت وفتانوني" وكتبه الفنان والملحن عزيز الشافعي على تيمة لحنية، مضيفًا أنَّ نهاية الأغنية كان عبارة حلم يصحى بطله من النوم وكان كوبليه نهاية الأغنية "ليه يا نوم صحيت ده يوم على كيفي، حلم كان جميل كسرت ماديفي، لو حكيت لناس هيقولوا ايه جراك".

وتابع أنَّ الموزع أسامة الهندي هو الذي عرض الأغنية على الفنان عمرو دياب، مشيرا إلى أن الاختلاف الوحيد في الأغنية بين تامر حسين وعمرو دياب كان على كوبليه "واحدة واحدة عليا بتميل"، مؤكّدًا أنَّ عمرو دياب تمسك بسطر عزيز الشافعي "فتفتوا الفتافيت" على رغم من وجود قفلة أخرى للأغنية وهو "هما أحلى ما شفت بعيوني".

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