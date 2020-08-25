2020 عام نجاحات عزيز الشافعي بـ10 أغنيات تريند يوتيوب

يعيش الفنان عزيز الشافعي، حالة من التوهج والنشاط، خلال العام الجاري، بعد أن قدم ما يقرب من 20 أغنية، مع كبار نجوم الغناء فى الوطن العربي، أمثال عمرو دياب وسعد لمجرد ورامي صبري، من بينها 10 أغنيات تصدرت قائمة تريند يوتيوب مصر، خلال الأشهر الثمانية الماضية.

بدأ عزيز العام، بأغنية وارد وارد مع مطرب شاب يدعى كامل إيهاب، وشهد شهر فبراير الماضي، نجاحات كبرى لعزيز، حيث تصدرت 4 أغنيات من ألحانه، كلماته تريند يويتوب وجوجل مصر، وهم بالضحكة دي وزي ما أنتي وسهران مع الفنان عمرو دياب فى ألبومه الأخير سهران، بالإضافة إلى أغنية حياتي مش تمام، مع الفنان رامي صبري.

أما فى شهر إبريل، فكان ظهر في أغنيتين يا أبو بالطو أبيض مع الفنان مدحت صالح، وتم إعادة أغنية رمضان كريم مهما حصل مع الفنانة مي كساب والفنان محمد جمعة، وبعدها بأيام طرح أغنية اللى فات مات مع الفنان خالد سليم.

توهج عزيز بقوة خلال شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري، وشارك فى 8 أغنيات، من بينها 6 أغنيات تصدرت قوائم التريند الغنائي بمصر، وهي يا بلدنا يا حلوة وأماكن السهر مع الفنان عمرو دياب، وعدى الكلام مع سعد لمجرد وهي أول أغنية مصرية للفنان المغربي، وأغنيتين مع الفنانة جنات أوعي ورايقة فى ألبومها الجديد، ولينا راقصة مع الفنانة كارمن سليمان، بالإضافة إلى أغنية جاني فى ملعبي مع الفنان محمد نور، وسقفة كبيرة مع الفنان أحمد بتشان.