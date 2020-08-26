"لون جمالي".. تامر حسين يكشف سر "حبيبي لو نزل ع الأرض فيه ناس تعتزل"

تصدر الفنان عمرو دياب تريند يوتيوب مصر، بعد 6 ساعات من طرحه لكليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، وهي الأغنية التي كتبها الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

وكشف حسين لـ"الوطن" تفاصيل وكواليس الأغنية، قائلًا: "بدأت العمل على الأغنية شعرا، ثم قام صديقي الفنان عزيز الشافعي بتلحينها، وكنا نريد في الأغنية استكمال الأماكن السياحية الحلوة ببلدنا خاصة وأن مدينة الساحل الشمالي لم تكن ضمن أغنية يا بلدنا يا حلوة التي أطلقناها بداية الشهر".

وأضاف: "أحببت أن تكون الأغنية عبارة عن غزل صريح، وفضلت أن أستخدم الجناس في كلمات الأغنية مثلما فعلتها من قبل في أغنية يوم تلات، ولكونها تعطي لونًا جماليًا وتحقق ذلك فى كوبليه "ده حبيبي لو نزل ع الأرض فيه ناس تعتزل".

وتابع: "الأغنية حازت على إعجاب إحدى شركات المياة العازية، وقررت أن تكون الأغنية لسان حال حملتهم الدعائية".