طقس "22 يوم صيف" في سبتمبر: حرارة مرتفعة وتحذيرات من سيول

مع بداية شهر سبتمبر، بينما يقترب فصل الصيف من الانتهاء ليحل محله فصل الخريف، تبدأ بعض التقلبات المناخية والتغيرات المناخية في الحدوث، وهو ما يتابعه المصريين عن كثب.

وتستعرض "الوطن"، كل ما يتعلق بتوقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، وموعد انتهاء فصل الصيف رسميًا لتوديع درجات الحرارة العالية.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر المقبل.

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة (30%؜) قد تصل لحد السيول.

وأضاف الخبراء أنّ حالة الرياح معتدلة، تنشط أحيانًا على خليج السويس ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

"الأرصاد" تحذر من طقس الجمعة في سيناء

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، من التقلبات في الطقس الفترة المقبلة بشبه جزيرة سيناء، فذكر أن هناك أمطارا رعدية تصل لحد السيول على مناطق متفرقة بشبه جزيرة سيناء، وبالفعل حدثت أمطار على مناطق من سيناء وكاترين، وما زالت الفرصة مازالت مهيأة لسقوط الأمطار في سيناء.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تقلبات جوية في أماكن مختلفة من البلاد حتى بدء فصل الخريف، فهناك سيولا في سيناء ومن المتوقع أن تعاود سقوط الأمطار الرعدية والسيول يوم الجمعة..

وتابع: "من المتوقع سقوط أمطار يوم الجمعة في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر".

"الأرصاد" توضح طبيعة الطقس خلال شهر سبتمبر

أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، في حديثه لـ"الوطن" أنّ شهر سبتمبر هو امتداد لفصل الصيف، حيث يستمر خلال أسابيعه الأولى ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، لنشهد خلال الأيام الستة المقبلة استقرارا في حالة الطقس، لتتراوح درجات الحرارة على القاهرة ما بين 35 إلى 37 درجة مئوية، ما يعني أنّه لا يوجد اختلاف كبير في درجات الحرارة.

وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية، أنّ من أهم الظواهر الجوية التي نشهدها خلال الفترة الحالية هو تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

22 يومًا وينتهي فصل الصيف

وأوضح "شاهين" أنّه يتبقى 22 يومًا على نهاية فصل الصيف، ليبدأ فصل الخريف جغرافيًا يوم 23 سبتمبر الحالي.

وتوقع شاهين أن يبدأ مع يوم 23 سبتمبر، الاعتدال الخريفي في حالة الطقس على البلاد.